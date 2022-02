Joe Biden pleit voor diplomatie, maar zal sancties treffen indien nodig: “Russische invasie blijft mogelijk”

Ook na de Russische aankondiging over een troepenvermindering langs de Oekraïense grens blijft een Russische inval in Oekraïne “absoluut mogelijk”. Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden dinsdag gezegd in een update vanuit het Witte Huis. “Maar men moet alle kansen blijven geven aan de diplomatie”, aldus Biden, in een toespraak die afwisselde tussen signalen van openheid en vastberaden boodschappen.