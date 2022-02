© FC Red Bull Salzburg via Getty I

Club Brugge ligt al uit Europa, maar IgnaceVanderBrempt (19) heeft dat goed bekeken. De rechtsback tekende bij Red Bull Salzburg en speelt zo nog Champions League. Hij blikt tevreden terug op zijn transfer, want bij blauw-zwart voelde hij zich gebarreerd. “Met Mata was het moeilijk om in de ploeg te raken.”