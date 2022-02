Geen schuld of onschuld, prins Andrew schenkt wel een “substantieel bedrag” voor slachtoffers van misbruik

Zijn advocaten probeerden verschillende keren een rechtszaak te ontlopen, en daar zijn ze nu in geslaagd. Prins Andrew trof een schikking met de vrouw die hem beschuldigt van seksueel misbruik toen zij nog een tiener was. Er volgt dus geen uitspraak over schuld of onschuld, maar wel een betaling van een “substantiële schenking” aan de liefdadigheidsorganisatie van Giuffre. Een opvallende zet van de prins, die de aantijgingen altijd heeft ontkend. Zelfs toen een foto als bewijs moest dienen.