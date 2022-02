Hoezo geen penaltykiller? Thibaut Courtois pakt derde strafschop in 2022: “Ik wist dat Messi links wel eens mist”

Thibaut Courtois was tot dusver geen penaltykiller, maar in 2022 is hij dat etiket van zich aan het afschudden. Tegen PSG pakte onze landgenoot al zijn derde strafschop in 38 dagen. “Het was een goede save”, aldus Courtois.

Op 8 januari stopte Courtois een strafschop van Gonçalo Guedes in de competitiewedstrijd tegen Valencia (4-1-zege). Een week later (op 16 januari) lag hij in de weg van Raúl García in de finale van de Spaanse Supercup tegen Athletic Bilbao (0-2-winst). En tegen PSG stopte hij een strafschop van Lionel Messi in de heenwedstrijd van de 1/8ste finales van de Champions League (1-0-nederlaag).

“Messi trapt veel strafschoppen in een seizoen, dus het was moeilijk om in te schatten waar hij zou trappen”, aldus Courtois. “Misschien zou hij hem links trappen, misschien centraal. Maar hij had er een paar gemist aan de linkerkant, dus ben ik daarvoor gegaan en het was en goede save.”

Courtois krikte zijn gemiddelde op naar net geen 19 procent gestopte (of gemiste) strafschoppen (11 op 58). Ter vergelijking Simon Mignolet doet nog altijd beter met bijna 26 procent succes op strafschoppen (16 op 62).

“Mbappé mocht makkelijk wegkomen”

Het was des te frustrerender voor Courtois dat hij in de 94ste minuut nog een tegendoelpunt moest incasseren van Mbappé. “Het was een beetje vervelend. We verloren een bal in het middenveld en Mbappé mocht makkelijk wegkomen bij twee verdedigers. Dan moet je de hoek verkleinen en zo snel mogelijk plat, maar hij slaagde erin om de bal onder mijn lichaam te trappen. Dat is erg hard na zo’n wedstrijd. Het was een moeilijke match voor ons. We waren niet kalm en kwamen er offensief niet uit. We slaagden er niet in om onder hun pressing uit te voetballen en op dit niveau is het moeilijk om te counteren als je dat niet 100 procent goed doet. We zullen in de terugwedstrijd beter moeten doen, maar ik ben ervan overtuigd dat we in staat zijn om te winnen.”

