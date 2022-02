Baby’s van moeders gevaccineerd tijdens zwangerschap goed beschermd tegen ziekenhuisopname

Baby’s van moeders die tijdens de zwangerschap zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, lopen ongeveer 60% minder kans om met COVID-19 in het ziekenhuis te worden opgenomen. Dat blijkt uit een nieuwe Amerikaanse studie die dinsdag is gepubliceerd.

De onderzoekers denken dat die bescherming vooral komt door een overdracht van antistoffen tegen het virus tussen een zwangere moeder en haar baby, via de placenta.

De Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) voerden een onderzoek uit bij baby’s tot zes maanden oud, die tussen juli 2021 en januari 2022 in het ziekenhuis werden opgenomen. Het vaccineren van moeders tijdens de zwangerschap om te voorkomen dat baby’s na de geboorte in het ziekenhuis worden opgenomen, bleek volgens het onderzoek 61% efficiënt te zijn.

De moeder van de enige baby die tijdens het onderzoek stierf, was niet gevaccineerd. En 84% van de baby’s die met COVID-19 in het ziekenhuis werden opgenomen, werd geboren uit niet-gevaccineerde moeders.

De studie hield geen rekening met vrouwen die voor de zwangerschap werden gevaccineerd. Alleen degenen die tijdens hun zwangerschap ofwel de twee doses of hun tweede dosis van het vaccin van Pfizer of Moderna kregen, werden in de studie opgenomen.

“Samengevat kunnen we zeggen dat vaccinatie van de moeder deze jonge baby’s kan helpen beschermen”, zei CDC-onderzoeker Dana Meaney-Delman op een persconferentie.

De studie toonde ook aan dat de bescherming hoger was voor baby’s van wie de moeder later in haar zwangerschap was gevaccineerd. Dat stemt overeen met de vaststelling dat het niveau van antistoffen daalt in de maanden na de prik.

Meaney-Delman benadrukte echter het belang van vaccinatie in elk stadium van de zwangerschap, om de moeder te beschermen tegen een mogelijke ernstige gevolgen na besmetting, die ook gevaarlijk kan zijn voor de baby in haar buik.