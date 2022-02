Vader Yavuz schuldig bevonden aan moord, zoon alleen aan uitgelokte poging doodslag

Op het assisenproces over de dodelijke schietpartij in de Antwerpse Brederodestraat is de volksjury na liefst tien uur beraadslaging tot een beslissing gekomen. Mehmet Yavuz (64) werd schuldig bevonden aan de moord op Emre S. (28), de moordpoging op Ozan S. (24) en het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen aan Fatih D. (29).

De jury sprak zijn zoon Nihat Yavuz (35) vrij voor de moord op Emre en het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen aan Fatih D. Hij werd wel schuldig bevonden aan poging doodslag op Ozan, maar de jury aanvaardde dat het slachtoffer de feiten had uitgelokt.

2 februari 2019

Mehmet Yavuz zat op 2 februari 2019 koffie te drinken in een café tegenover het BBQ-restaurant van zijn zoon Nihat in de Brederodestraat. Hij zag plots hoe de neven Emre en Ozan S. een verkeersbord door het raam van het restaurant gooiden. Mehmet verliet het café, maakte zijn pistool schietensklaar en stapte op de twee twintigers af.

Het eerste schot miste Emre, waarna Mehmet in een schermutseling verwikkeld raakte met de twee neven en er nog vijf schoten vielen. Emre kreeg een kogel in de linkerhand en door het rechteroog. Hij overleed nog diezelfde dag in het ziekenhuis. Ozan werd door drie kogels geraakt. Zijn wervelkolom en ruggenmerg werden daarbij beschadigd, waardoor hij verlamd raakte.

LEES OOK. Jury krijgt gruwelijke beelden schietpartij Brederodestraat te zien, overlevend slachtoffer moet zaal verlaten

Nihat kwam met een braadtang op de weerloze slachtoffers aflopen en begon ermee te slaan. Mehmet herlaadde intussen zijn pistool en riep: ‘wie nog’. Op camerabeelden van de feiten was te zien hoe Nihat meermaals een wijzende beweging maakte en enkele woorden met zijn vader wisselde. Toen Fatih D. de neven te hulp kwam, kreeg hij een kogel in het rechterbovenbeen. Mehmet vuurde daarna nog twee kogels op Ozan, die door in totaal vijf projectielen geraakt werd.

Jury

Mehmet en Nihat stonden terecht voor de moord op Emre en de moordpoging op Ozan en Fatih. De jury vond het bewezen dat Mehmet de intentie had om Emre en Ozan te doden en dat hij handelde met voorbedachten rade. Wat de feiten op Fatih betrof, oordeelde de jury dat Mehmet hem alleen maar had willen verwonden. Die feiten werden geherkwalificeerd van ‘poging moord’ naar ‘opzettelijke slagen en verwondingen’.

LEES OOK. Jef Vermassen vraagt jury om vader en zoon Yavuz allebei schuldig te verklaren: “Er kan geen sprake zijn van uitlokking”

De jury vond het niet bewezen dat Nihat schuldig was aan de moord op Emre. Hij was pas op het slachtoffer komen aflopen, nadat de eerste zes schoten (waaronder ook het dodelijke) al waren afgevuurd. Dat hij Emre geschopt en geslagen had met de braadtang, vond de jury niet aangetoond. Nihat werd bijgevolg vrijgesproken voor de moord op Emre.

Ook voor de feiten op Fatih werd Nihat vrijgesproken. “Hij heeft op geen enkele wijze actief bijgedragen aan de opzettelijke slagen. Het is niet aangetoond dat de wijzende beweging op de camerabeelden of de woorden die hij met zijn vader wisselende een aansporing waren om te schieten”, klonk het in de motivering.

Bij de feiten op Ozan vond de jury het eveneens niet bewezen dat Nihat zijn vader had aangespoord om op hem te schieten. Nihat had het slachtoffer wel meerdere slagen met de braadtang en stampen toegebracht, waardoor hij zich schuldig maakte aan poging doodslag. De jury vond het echter geloofwaardig dat Nihat zich uitgelokt voelde door Ozan, nadat die eerst met een verkeersbord vernielingen had aangericht aan zijn BBQ-restaurant en vervolgens in een schermutseling verwikkeld raakte met zijn vader. “Hij reageerde instinctief en schoot zijn vader te hulp. Hij had niet de tijd om zijn daden te overdenken. Zijn reactie stond niet in wanverhouding met de daden van het slachtoffer.”

LEES OOK. Familieleden van moordverdachte Brederodestraat getuigen: “Ik denk dat hij gewoon zijn kinderen wou beschermen”

Door het lange beraad over de schuldvragen werd beslist om de zitting om 14 uur te hervatten voor de strafvordering van het openbaar ministerie en de pleidooien van de verdediging. Mehmet riskeert de levenslange opsluiting voor de tenlasteleggingen waaraan hij schuldig werd bevonden. Nihat riskeert voor de uitgelokte poging tot doodslag nog maximum twee jaar cel.