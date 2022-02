Werkgevers verzamelen zich tegen kernuitstap: “We hebben nu zekerheid nodig. Geen avonturen”

Het VBO, Voka, Beci en UWE, de werkgeversorganisaties van België, Vlaanderen, Brussel en Wallonië, lanceren woensdag een ‘gezamenlijke oproep’ waarin ze vragen de jongste twee kerncentrales langer open te houden. Ze willen dat de reactoren Doel 4 en Tihange 3 ook na 2025 openblijven. “De context in ons land en in Europa is dermate gewijzigd dat het nu niet te verantwoorden is om in 2025 een volledige kernuitstap door te voeren”, luidt het in De Tijd.

“We hebben met de werkgeversorganisaties de koppen bijeengestoken”, zegt Voka-topman Hans Maertens. “We hebben nu zekerheid nodig. Geen avonturen. En die zekerheid wordt het best gegarandeerd door twee kerncentrales langer open te houden en door te gaan met het CRM-steunmechanisme voor flexibele gascentrales en vraagbeheer. We kunnen het ons niet veroorloven dat na 2025 het licht uitgaat of dat bedrijven zonder stroom vallen. Daarom hebben we een plan A én een plan B nodig”, zegt Maertens.

“We zien dat het gasbeleid van Rusland een sterke invloed heeft op de beschikbare hoeveelheden gas en op de marktprijzen”, luidt het. Voorts blijft de vraag of gascentrales tijdig kunnen worden gebouwd. “De geplande gascentrales ter vervanging van de nucleaire capaciteit worden geconfronteerd met onzekere vergunningstrajecten.”

Met hun demarche zetten de werkgevers de regering-De Croo onder druk om de kerncentrales langer open te houden als daarover in maart knopen moeten worden doorgehakt. Het kan een gamechanger zijn, want in werkgeverskringen zijn er signalen dat de Vlaamse liberalen almaar meer twijfelen of de kernuitstap wel de juiste beslissing is.