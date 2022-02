50 Russische scholen geëvacueerd na anonieme bommeldingen

Ondanks de arrestatie van verschillende verdachten blijft de golf van anonieme bommeldingen in Rusland aanhouden. In het noorden van Sint-Petersburg werden dinsdag meer dan 50 scholen geëvacueerd, meldt staatspersbureau TASS.

Er werd ook gedreigd met ontploffingen in scholen in Rostov aan de Don in het zuiden van het land, en tegen rechtbanken in Moskou. Op de betreffende locaties werd telkens niets verdachts aangetroffen.

De Russische geheime dienst FSB maakte afgelopen donderdag bekend dat het 14 verdachten had aangehouden in verband met de recente bommeldingen. De arrestanten werden allemaal in het verleden al verdacht van valse meldingen. De FSB wijst met een beschuldigende vinger naar Oekraïne.

Dergelijke meldingen zij al jaren een probleem in Rusland. Naast scholen, rechtbanken en winkelcentra is er ook gedreigd met bommen op vliegtuigen.