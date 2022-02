Vrachtwagen gaat door nat wegdek over vangrail net voorbij Kennedytunnel: stevige files richting Gent

Bij een ongeval op de Antwerpse Ring, net voorbij de Kennedytunnel richting Gent is een vrachtwagen woensdagmorgen over de vangrail gegaan. Het ongeval gebeurde vermoedelijk door het natte wegdek. Niemand raakte gewond, het Verkeerscentrum waarschuwt wel voor lange files.

Het ongeval gebeurde iets over 6.20 uur in Antwerpen-West op de Antwerpse Ring richting E34. De vrachtwagenchauffeur verloor vermoedelijk door het natte wegdek de controle over het stuur, ging over de vangrail en belandde in de berm. Niemand raakte gewond.

De vrachtwagen moet getakeld worden. Daarvoor is de rechterrijstrook tijdelijk afgesloten. Dat gaat uiteraard gepaard met lange files richting Gent. Op de Antwerpse Ring richting Gent staat er ruim één uur file. Ook op de E34 en de E313 is het drie kwartier aanschuiven.

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt verkeer op lange afstand, zowel van Gent naar Hasselt als omgekeerd, aan om te rijden via Brussel. Van Brugge naar Antwerpen neem je beter de A11/E34. Van Antwerpen naar Zeebrugge kan je best omrijden via de E17 + E40, zo meldt het Verkeerscentrum.

jtp