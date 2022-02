Chinese president wil dat Hongkong ingrijpt tegen corona-uitbraak

De Chinese president Xi Jinping heeft erop aangedrongen dat Hongkong “al het nodige” onderneemt om een zware corona-uitbraak in de semi-autonome stadstaat in te dammen.

Xi zegt in de Peking-gezinde pers van Hongkong dat er vanuit de Chinese hoofdstad hulp zou komen. Vicepremier Han Zheng, die de interne werkgroep voor Hongkong binnen de communistische partij leidt, zal de hulp coördineren.

Xi laat in de krant Wen Wei Po optekenen dat de regering van Hongkong alle mogelijke middelen en alle beschikbare mankracht zou moeten inschakelen, “om de veiligheid en gezondheid van de inwoners van Hongkong en de algemene stabiliteit van de maatschappij te verzekeren”. De krant geldt als een spreekbuis van Peking.

Volgens mediaberichten zou Hongkong extra testcapaciteit gevraagd hebben, net als bijkomend medisch materiaal en hulp bij het optrekken van tijdelijke isolatie- en behandelingscentra. Ook zou aan China gevraagd zijn om voeding en noodzakelijke producten te leveren aan de stad.

Hongkong wist de voorbije twee jaar vrij succesvol het virus te bestrijden met preventieve maatregelen. Maar sinds kort piekt het aantal nieuwe besmettingen dag na dag op recordhoogte. Ondanks de strike regels telde de dichtbevolkte stad met zowat 7 miljoen zielen dinsdag meer dan 1.6000 overlijdens.

Hongkong behoort sinds 1997 weer tot China. De stad was daarvoor een Britse kroonkolonie. Londen en Peking spraken af dat Hongkong nog een halve eeuw een speciale status zou krijgen. Het heeft een eigen parlement en een op westerse leest geschoeid rechtssysteem. Maar de oppositie stelt aan de kaak dat de communistische grootmacht er steeds meer de touwtjes in handen krijgt in de semiautonome stadstaat. De voorbije jaren was er veel protest tegen de regering. Peking voerde eerder een omstreden nationale veiligheidswet in na massale protesten in Hongkong. De wetgeving geeft de autoriteiten meer mogelijkheden om activisten aan te pakken.