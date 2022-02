Amerikaanse buitenlandminister Blinken is “bezorgd” over nieuwe aanklachten tegen Russisch oppositieleider Navalny, en eist vrijlating

Amerikaans minister Van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft dinsdag gezegd dat hij bezorgd is over de nieuwe aanklachten tegen Russisch oppositieleider Alexej Navalny, die in een nieuwe zaak tegen hem een bijkomende gevangenisstraf van tien jaar riskeert.

“Alexej Navalny en zijn medewerkers worden geviseerd vanwege hun werk om officiële corruptie aan de kaak te stellen”, tweette Blinken. Hij riep de Russische autoriteiten op de oppositieleider vrij te laten en de vervolging stop te zetten.

Navalny zwoer dinsdag op de eerste dag van een nieuwe rechtszaak, waarin hem tien jaar extra celstraf boven het hoofd hangt, dat hij zijn strijd tegen het Kremlin zou voortzetten.

Vorig jaar werd de anticorruptiestichting van de belangrijkste criticus van president Vladimir Poetin verboden door de Russische autoriteiten. Meerdere gerechtelijke procedures werden ingesteld tegen haar leiders.

De nieuwe rechtszaak tegen de opposant zou plaatsvinden in het strafkamp waar Navalny al ruim een jaar opgesloten zit voor het schenden van zijn voorwaardelijke vrijlating in een oude corruptiezaak. De oppositieleider had zich moeten melden bij de autoriteiten, terwijl hij in Duitsland werd behandeld vanwege een vergiftiging die hij aan het Kremlin wijt. Hij moet nog een kleine 1,5 jaar van die volgens hem politiek gemotiveerde straf uitzitten in een strafkolonie in Pokrov, 100 kilometer ten oosten van Moskou.

De opsluiting van Navalny wordt door westerse landen sterk afgekeurd en dit nieuwe proces dreigt de spanningen weer te doen oplaaien. “Mijn standpunt over Navalny is heel duidelijk. Zijn veroordeling strookt niet met de principes van een rechtsstaat”, zei Duits bondskanselier Olaf Scholz dinsdag tijdens een bezoek aan Moskou.