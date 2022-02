Rusland ontkent aanstaande invasie van Oekraïne: “Oorlogen in Europa beginnen zelden op woensdag”

“Wat Rusland betreft, kan ik u verzekeren dat er deze woensdag geen aanval zal plaatsvinden. Er zal ook geen escalatie zijn in de komende week, noch in de week daarna, of in de komende maand”, zei Chishov in de woensdageditie van het Duitse dagblad Die Welt. “Oorlogen in Europa beginnen zelden op een woensdag”, klonk het.

De Amerikaanse regering verklaarde eerder dat ze een Russische inval in Oekraïne mogelijk acht voor het einde van de Olympische Winterspelen in China op zondag. Chizhov veroordeelde die uitlatingen. “Als je beschuldigingen uit – vooral zeer ernstige beschuldigingen tegen Rusland – heb je ook de verantwoordelijkheid om bewijs voor te leggen. Anders is het laster. (...) Dus, waar is het bewijs?”

Rusland kondigde woensdag ook het einde van de militaire oefeningen op de Krim aan, en de bijhorende terugtrekking van een deel van zijn troepen op het geannexeerde schiereiland. De inzet van troepen had er de vrees voor een invasie aangewakkerd. “De eenheden van het zuidelijke militaire district keren per spoor terug naar hun thuisbasissen nu hun tactische oefeningen op de basissen van het schiereiland de Krim voltooid zijn”, kondigde het Russische ministerie van Defensie aan.