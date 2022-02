Lommel SK stelt 70-jarige Brit aan als tussenpaus

Brian Eastick is de nieuwe hoofdtrainer van Lommel SK. De 70-jarige Brit komt over als assistent-trainer van de vrouwenploeg van Manchester City en zal groen-wit de resterende acht wedstrijden van het seizoen leiden.

Eastick landt woensdagochtend in België en zal in de namiddag een eerste keer op het trainingsveld verschijnen.

De Engelsman zal niet meteen een belletje doen rinkelen bij menig voetballiefhebber. Als jeugdspeler verdedigde hij de kleuren van Crystal Palace, maar al snel koos Eastick voor het trainersvak. Vooral een waslijst aan Engelse clubs pronken op zijn cv. De nieuwe coach van Lommel SK begon zijn trainerscarrière in de jeugdreeksen van Queens Park Rangers, Chelsea, Brighton & Hove Albion en Charlton Athletic. In 1987 zette hij zijn eerste stappen als hoofdtrainer bij Newport County, waarna hij aan de slag ging als assistent-coach bij Leyton Orient, Coventry, Crewe Alexandra en Sheffield United. Een eerste hoogtepunt in zijn carrière kwam er als assistent-trainer van Noord-Ierland tussen 1995 en 1998.

Twee jaar geleden koos Eastick voor een nieuw avontuur bij de vrouwenploeg van Manchester City. — © RR

Eastick maakte vervolgens verder naam als coach van de U19 en U20 van Engeland. Tussen 2011 en 2013 had hij de Engelse beloften onder zijn hoede, spelers als Kieran Trippier, Alex Oxlade-Charmberlain en Kyle Walker maakten deel uit van die lichting. In 2015 trok de zeventiger twee jaar naar de Verenigde Arabische Emiraten om er technisch directeur te worden van Al Jazira. In 2018 kreeg hij een rol als assistent-trainer in de jeugdacademie van Aston Villa. Twee jaar geleden koos Eastick voor een nieuw avontuur bij de vrouwenploeg van Manchester City. Nu krijgt de Brit de kans om satellietclub Lommel SK in veiliger vaarwater te brengen. Groen-wit telt 19 punten na twintig wedstrijden, vijf meer dan rode lantaarn Virton.