Europees Hof van Justitie verwerpt beroep van Polen en Hongarije tegen rechtsstaatmechanisme

Het rechtsstaatmechanisme – officieel het ‘algemeen conditionaliteitsregime’ – maakt de ontvangst van Europese subsidies afhankelijk van het respect voor de rechtsstaat. Het principe werd begin 2021 ingevoerd. Maar omdat ze zich geviseerd voelden, trokken Polen en Hongarije naar het Hof van Justitie in Luxemburg, waar ze om de nietigverklaring van het mechanisme vroegen.

De rechters van het Hof hebben dat beroep nu in zijn geheel verworpen. Tegen het mechanisme is niets in te brengen, vinden ze: de rechtsgrondslag is juist, de verordening is compatibel met dat andere sanctiemechanisme – de artikel 7-procedure die tot de schorsing van het stemrecht van een lidstaat in de Raad kan leiden – en de EU respecteert haar bevoegdheden en het rechtszekerheidsbeginsel.

Sancties

Zolang het Hof geen uitspraak had gedaan, wilde de Europese Commissie nog geen sancties voorstellen tegen landen die het niet nauw nemen met de principes van de rechtsstaat en op die manier EU-subsidies verduisteren of verkeerd aanwenden. Nu het licht definitief op groen is gezet voor het rechtsstaatmechanisme, zal de druk alleen maar groter worden om nu wel op te treden tegen Polen en/of Hongarije.

Een sanctie zou er concreet in kunnen bestaan dat Europese subsidies bevroren of gekort worden. Elk voorstel van de Commissie moet wel nog aangenomen worden door minstens 15 van de 27 lidstaten. Het rechtsstaatmechanisme is ook van toepassing op uitkeringen in het kader van de Europese relancesteun.