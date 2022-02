Hinder op E17 in De Pinte door aanrijding met verschillende voertuigen

De E17 in het Oost-Vlaamse De Pinte is woensdagmorgen deels versperd in de richting van Antwerpen na een aanrijding waarin verschillende voertuigen betrokken waren. Dat melden de brandweerzone Centrum en de federale politie. Eén slachtoffer zit gekneld in zijn voertuig en wordt door de brandweer bevrijd.

Het ongeval gebeurde rond 8 uur in de richting van Antwerpen. De omstandigheden zijn nog niet duidelijk, maar verschillende voertuigen kwamen met elkaar in botsing. Eén persoon zit gekneld in zijn voertuig en wordt door de brandweer bevrijd.

De linker- en middenrijstrook is momenteel versperd. De afhandeling van het ongeval zal nog geruime tijd in beslag nemen. Er staat een file vanaf Deinze en de wachttijd loopt op tot een uur. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om van Rijsel naar Antwerpen om te rijden via Brussel.