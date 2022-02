Deze bakker voerde het best campagne voor Beste Bakker

Dit is de Beste Bakker van Vlaanderen — © Het Nieuwsblad

De verkiezing van Beste Bakker van Vlaanderen zit er alweer op. Bakkerij Geldhof uit Roeselare mag zichzelf een jaar lang de Beste Bakker van Vlaanderen noemen. We kregen ook tientallen leuke video’s en campagnes doorgestuurd. De leukste campagne bekronen we opnieuw met onze campagneprijs en met een cheque van 1.000 euro. Die eer is dit jaar weggelegd voor Bakkerij Snauwaert uit Nieuwpoort.