KMI voorspelt zware storm boven Noordzee en windstoten tot 130 km/u op het land: code oranje op komst in enkele provincies

Vanaf woensdagavond geldt in het hele land code geel voor hevige windstoten. Dat meldt het KMI. Vrijdag zou dat in sommige provincies zelfs opgeschaald worden naar code oranje, wanneer een hevige storm boven de Noordzee verwacht wordt.

“De wind neemt vandaag in kracht toe, en bereikt woensdagavond en tijdens de nacht zijn maximale intensiteit”, aldus het KMI. “Windstoten tot 80 of zelfs 90 km/ h zijn mogelijk.” In de provincies Luik, Namen en Luxemburg geldt tot donderdagavond ook code geel voor hevige regenval.

Tussen vrijdagmiddag en zaterdag om middernacht verwacht het KMI een storm tot zware storm boven de Belgische Noordzee. De storm zou gepaard kunnen gaan met rukwinden tussen 100 en 130 km/u over het noordwesten van het land. Daarom zouden sommige provincies dan opgeschaald worden naar code oranje. De storm, die een kracht van 9 à 10 Beaufort zou kunnen halen, zou ook gepaard kunnen gaan met schade, waarschuwt weerman David Dehenauw.