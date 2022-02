Johnson & Johnson-gevaccineerden krijgen derde prik

Wie eerder was ingeënt tegen het coronavirus met het vaccin van Johnson & Johnson, kan binnenkort een derde prik krijgen met een vaccin van Pfizer of Moderna. Daarover zijn de ministers van Gezondheid van ons land het woensdagmorgen eens geraakt, werd bevestigd aan onze redactie.

Zo’n 363.000 mensen in ons land kregen het vaccin toegediend, onder wie 243.000 Vlamingen. Oorspronkelijk volstond één vaccin, maar de bescherming bleek ondermaats. “Mensen kunnen hun herhalingsvaccinatie krijgen ten vroegste drie maanden na de tweede injectie. Dat kan zonder afspraak in een regionaal vaccinatiepunt”, laat een woordvoerder van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke weten.

De beslissing komt er nadat Frankrijk en Duitsland in januari beslisten om hun vaccinatieschema aan te passen. Een J&J-vaccinatie moet sindsdien gevolgd worden door twee mRNA-vaccins, zoals dat van Moderna of Pfizer. Pas dan mag iemand volledig deelnemen aan culturele of sportieve activiteiten. Met een tweede booster komt België tegemoet aan wie in deze landen activiteiten wil doen.