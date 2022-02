“Nederland was niet goed voorbereid op lange, landelijke crisis”

Nederland was niet goed voorbereid op een langdurige, landelijke gezondheidscrisis. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een woensdag verschenen rapport over de eerste zes maanden van de coronacrisis. Daarom zijn verbeteringen van de crisisaanpak absoluut noodzakelijk. “Er is veel ruimte voor verbetering”, zei OVV-voorzitter Jeroen Dijsselbloem. De onderzoekers stelden ook vast dat de regering te weinig oog had voor de maatschappelijke gevolgen van de aanpak.