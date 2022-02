Open VLD na pleidooi werkgevers om toch twee kerncentrales open te houden: “We mogen geen enkel scenario begraven”

Wanneer de regering op 18 maart beslist over een volledige kernuitstap of niet, moet ze ook rekening houden met de geopolitieke situatie in Rusland en Oekraïne. “In die context kan geen enkel scenario worden begraven,” zegt Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert na het pleidooi van alle werkgevers om toch nog twee kerncentrales langer open te houden. Voor de Vlaamse liberalen liggen zowel plan A als plan B op tafel.