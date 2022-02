Laatste vertragingspoging van voormalig Zuid-Afrikaans president Zuma in corruptieproces verworpen

Procureur-generaal Billy Downer moest, wat Zuma betreft, vanwege partijdigheid afgezet worden. Het gerecht had die vraag in oktober al verworpen, en deze keer heeft het gerecht geweigerd in beroep te gaan tegen deze beslissing. Volgens de rechtbank in Pietermaritzburg is de vraag van Zuma “niet ontvankelijk” en zou ze “onvermijdelijk tot vertraging leiden”. De aantijgingen van Zuma zijn bovendien “frivool en absurd”, klonk het.

Na verschillende eerdere vertragingsmanoeuvres van het Zuma-kamp was het proces in mei 2021 echt begonnen, maar de voorbije maanden liep het proces al heel wat extra vertraging op.

De oud-president (79) staat terecht voor zestien aanklachten wegens fraude, corruptie en afpersing in een omkopingszaak uit 1999. In deze zaak, die al twintig jaar aansleept, wordt Zuma ervan beschuldigd, als vicepresident, smeergeld aanvaard te hebben van het Franse defensiebedrijf Thales. Ook Thales staat terecht, voor corruptie en witwassen.

In een andere zaak, naar aanleiding van de zogenaamde onderzoekscommissie-Zondo naar de corruptie tijdens Zuma’s presidentschap, werd hij vorig jaar veroordeeld tot 15 maanden cel voor minachting van justitie. Zijn opsluiting leidde tot een zware protestgolf, waarbij vorige zomer 350 doden vielen. Twee maanden na zijn opsluiting werd hij vanwege gezondheidsredenen weer vrijgelaten.