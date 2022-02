Als je zo vaak wint dat je zelf beseft dat het niet gezond meer is: waarom uitgerekend Bayern de Bundesliga spannender wil maken

Als ze het ook dit jaar flikken, zal Duitsland voor het tiende jaar op rij dezelfde kampioen kennen. De dominantie van Bayern München stelt de behoudsgezinde Bundesliga voor een interessante vraag. Moeten zij aan hun competitieformule sleutelen om voor meer spanning te zorgen? Het debat in Duitsland is in volle gang, niet in het minst omdat de Duitse recordkampioen zelf ook meer en meer gewonnen lijkt voor het idee.