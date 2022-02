Turkse autoriteiten ontkennen blunder met vrijlating van Osman Calli: “Conform internationale wetgeving”

Het Turkse gerecht ontkent dat het in de fout ging door Osman Calli vorig jaar vrij te laten. De Turkse Gentenaar vermoordde in ons land vier mensen, maar zat zijn straf sinds 2013 in Turkije uit.

Osman Calli, een Turkse Gentenaar, vermoordde in november 2004 in één nacht zijn vrouw, zijn zus, zijn ex en haar schoonmoeder in Gent en in Aalst. Twee slachtoffers van zijn nachtelijke raid overleefden de schietpartij. Bij een van hen ging het om een vergissing, een man die sindsdien in een rolstoel zit. Calli werd aangehouden, en stond vier jaar later terecht voor het Gentse hof van assisen, waar hij tot levenslange opsluiting werd veroordeeld. Vijf jaar later werd hij, op zijn verzoek, uitgeleverd aan Turkije om daar zijn celstraf verder uit te zitten.

Maar maandag bleek dat Calli intussen al meer dan een jaar vrij is. Tot woede van (de nabestaanden van) zijn slachtoffers. Volgens het Turkse gerecht werd er echter helemaal geen fout begaan door de man vrij te laten. Volgens het Openbaar Ministerie in Ankara had de man zijn straf uitgezeten, “in lijn met Turkse en internationale wetten”. Het Turkse gerecht wijst erop dat Calli in 2012 weliswaar ook in Turkije veroordeeld werd, zoals de procedure het voorschrijft. “Maar de regels schrijven voor dat een veroordeelde slechts één straf kan uitzitten in het land waarnaar hij overgebracht wordt”, aldus het Openbaar Ministerie in Ankara. “De uitvoering van zijn straf is conform internationale en Turkse wettelijke procedures.”

