Belgische EuroMillions-winnaar nog steeds spoorloos: winnende code bij uitzondering publiek gemaakt

De Nationale Loterij is nog steeds op zoek naar een winnaar van de ‘Shower of Millionaires’-actie, die plaatsvond op 21 januari. Acht Belgen wonnen één miljoen euro, maar een van hen is zijn of haar winst nog niet komen innen. Daarom werd bij hoge uitzondering de winnende bonuscode bekendgemaakt.

Tijdens de actie werden in alle deelnemende EuroMillions-landen 100 winnaars van één miljoen euro getrokken, bovenop de jackpot. Acht Belgen waren bij de gelukkigen, zeven van hen kwamen hun winst al innen op het hoofdkantoor van de Nationale Loterij in Brussel.

Maar één winnaar liet ook na vier weken niet van zich horen. De Nationale Loterij riep de spelers die deelnamen aan de bewuste trekking vorige week nog eens op om hun spelticket nog eens goed na te kijken, maar zonder resultaat.

Uitzonderlijk

De winnaars werden bepaald via de ‘My Bonus’-code op het ticket, en dus niet via de vijf winnende nummers en twee juiste sterren die de winnaar van de jackpot bepalen. Die code bestaat uit 4 letters en 5 cijfers, en begint steeds met de letter B (bijvoorbeeld: BGRT01524), die de spelers kunnen ingeven via e-lotto of kunnen laten scannen in een verkooppunt.

Woordvoerder Joke Vermoere van de Nationale Loterij maakte woensdag bij Het Laatste Nieuws dan ook bij uitzondering die winnende code bekend, in een poging om de winnaar toch te vinden. Dat is de code: BHNV30470. “Met die code kan je bij ons een miljoen euro komen ophalen”, aldus Vermoere. “Maar je moet dan wel het winnende ticket bij je hebben.”

De winnaar heeft in totaal twintig weken de tijd om zich te melden. Je kan zowel telefonisch als via mail contact opnemen met de Nationale Loterij. Alle informatie staat op www.nationale-loterij.be.

