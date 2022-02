Britse politie opent onderzoek naar mogelijk schandaal rond stichting van prins Charles

Het onderzoek komt er nadat de politie in september 2021 een brief met bezwarende elementen in handen kreeg. Zo zou de voormalige adviseur en rechterhand van prins Charles, Michael Fawcett, ervan verdacht worden zijn invloed te hebben aangewend om de Saoedische zakenman Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz aan een onderscheiding te helpen.

Volgens de Sunday Times werd de 51-jarige Mahfouz in november 2016 tijdens een privéplechtigheid op Buckingham Palace door prins Charles tot Commandeur van het Britse Rijk (CBE) benoemd. De onderscheiding werd volgens de krant gebruikt om de aanvraag van het Britse staatsburgerschap van Mahfouz te ondersteunen. In ruil zou de zakenman met heel wat geld voor restauratieprojecten over de brug zijn gekomen. Michael Fawcett nam in november 2021 ontslag, Mahfouz ontkent iets verkeerd te hebben gedaan.

Tezelfdertijd maakte de pers ook bekend dat de liefdadigheidsinstelling van prins Charles honderdduizenden euro’s van een Russische donateur had aangenomen. Daarop startte een onafhankelijke instantie die toezicht houdt op liefdadigheidsinstellingen in Schotland een onderzoek en diende de voorzitter van de stichting, Douglas Connell, zijn ontslag in.