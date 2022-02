Moegestreden personeel Action-winkel staakt na voortdurende pesterijen door leidinggevende: “Ze selecteert zelfs op basis van uiterlijk”

Woensdagmorgen hebben de 35 medewerkers van het Action-filiaal in Eisden (Maasmechelen) het werk neergelegd. Ze voeren actie tegen de onophoudelijke pesterijen door een leidinggevende, waardoor meerdere collega’s een burn-out hebben of ziek thuis zitten.

“De maat is vol. We zijn het beu dat de leidinggevende van Action Maasmechelen het personeel pest”, legt Mary-Anne Smeets van vakbond BBTK de reden van de staking uit. “Daardoor zijn er strubbelingen. De leidinggevende voorziet geen opleidingen voor het personeel, geeft voorkeursbehandelingen en er is sprake van machtsmisbruik. Wie niet onmiddellijk doet wat ze vraagt, krijgt een slechte beoordeling.”

Die slechte beoordelingen slaan vaak nergens op. “Het is een vorm van machtsmisbruik”, zegt Smeets. “De leidinggevende zoekt naar fouten bij een medewerker om die vervolgens buiten te werken of te ontslaan. Ze zet zelfs de manager onder druk en werknemers mogen niet praten met de vakbond.”

Psychische klachten

Het personeel heeft de situatie al vaker aangeklaagd bij de externe preventiemedewerker, zonder resultaat. De pesterijen gaan gewoon verder. “De leidinggevende werft personeel aan op basis van hun uiterlijk en geeft zelfs gewoon toe dat ze ‘met de grove borstel’ door het personeel gaat”, zegt Smeets.

“Meerdere medewerkers hebben last van psychische klachten, kampen met een burn-out of zitten ziek thuis. Medewerkers huilen omdat ze niet meer onder woorden kunnen brengen hoe erg de situatie is. We zijn een hechte groep medewerkers en willen dat het leuk werken blijft in onze Action-winkel. Daarom houden we vandaag de deuren dicht. Wie naar Action komt, geven we uitleg over de situatie. Ook de directie is op de hoogte van de staking.”

Deuren blijven dicht

Bij de directie in Asse was niemand bereikbaar voor commentaar. Wel geeft men aan dat de directie donderdag met het personeel in de vestiging in Eisden-Maasmechelen gaat praten. “We blijven dicht tot er een oplossing is in deze situatie”, aldus de medewerkers in Maasmechelen. (mmd)