We mogen gerust zijn: Rusland zal Oekraïne vandaag niet aanvallen. Die garantie gaf Vladimir Chizhov, de Russische ambassadeur bij de EU, woensdag in de Duitse krant Die Welt. Al had hij daarvoor wel een opmerkelijke uitleg: “Oorlogen in Europa beginnen zelden op een woensdag”, zo beweerde hij. Klopt dat ook? En is daar dan een reden voor?