Igor De Camargo over de clash tussen ex-clubs KRC Genk en KV Mechelen en over zijn carrière: “Dit is mijn laatste jaar in België”

In de tuin van het Afrikamuseum in Tervuren ontmoeten we Igor De Camargo (38) voor een wandeling. Normaal zou hij op het moment van ons interview deelnemen aan de Container Cup, maar twee dagen na een wedstrijd met zijn nieuwe ploeg RWDM vindt de aanvaller dat geen goed idee. De match hangt nog in zijn stilaan ouder wordende knoken. Ook wanneer hij moet knielen voor een foto is zichtbaar dat zijn 22 jaar lange carrière op het hoogste niveau er heeft ingehakt. “Tijd om te stoppen”, lacht hij.