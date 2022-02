Julie Vermeire waarschuwt voor oplichting door Switch: “Ongeveer 1.000 euro verloren”

Consumentenorganisatie Test Aankoop heeft een klacht ingediend tegen Switch en SFAM nadat ze honderden klachten binnenkregen over gedwongen afsluiten van contracten na de aankoop van Apple-producten. Ook Julie Vermeire is er slachtoffer van geworden en waarschuwt haar volgens op Instagram nu.

Dinsdag raakte bekend dat Test Aankoop een klacht had ingediend bij de Economische Inspectie en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) tegen de bedrijven Switch en SFAM. De consumentenorganisatie ontving sinds september 2020 al 466 klachten over het “gedwongen” sluiten van bepaalde contracten na aankoop van een Apple-product.

Volgens Test Aankoop krijgt de consument bij de aankoop van een smartphone, een tablet of computer een maand lang een gratis verzekering aangeboden of wordt er cashback beloofd. Er moeten vervolgens verschillende documenten ondertekend worden, en er moet ook een rekeningnummer opgegeven worden. Maar daarna krijgt de consument verschillende mails waarin staat dat ze een verzekeringscontract voor een jaar hebben afgesloten, een abonnement op een cadeaubon of een abonnement voor het maken van een website hebben afgesloten. En die kosten kunnen hoog oplopen.

Wie de klantendienst contacteert krijgt een mail dat er op hun vraag zal teruggekomen worden, maar dat gebeurt uiteindelijk niet.

Ook Julie Vermeire (23) is slachtoffer geworden van zulke praktijken en waarschuwt ervoor in haar Story’s op Instagram. “Ongeveer 1.000 euro verloren! Schandalig!”, schrijft ze daar. Vermeire slaagde er uiteindelijk in om de betalingen stop te zetten.