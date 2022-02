Hommeles in rechtbank omdat neven met elkaars vriendinnen gaan lopen

Twee neven die er met elkaars partner vandoor gaan: dat kan haast niet anders dan problemen veroorzaken. Het leidde woensdagmorgen tot tumult in de rechtbank van Brugge. Drie politieploegen moesten de gemoederen komen bedaren. “Het ging om problemen binnen een grote familie”, aldus de politie. “Na onze tussenkomst is iedereen huiswaarts gekeerd.”

Er was even animo in en buiten de rechtbank van Brugge woensdagmorgen. De aanwezige agenten werden plots naar de eerste verdieping geroepen. Daar was een zitting van de familierechtbank gaande. Heel wat zaken daar gaan over het hoederecht over kinderen na relatiebreuken.

Toevallig werd tijdens dezelfde zitting de zaak van twee neven behandeld. En nog toevalliger: de twee gingen er allebei met elkaars partner vandoor. De twee zaken leidden ertoe dat heel wat familieleden ook naar de rechtbank waren afgezakt en daar kwamen dus al snel problemen van.

Rivalen opgewacht

De verbale discussie in de gang verhitte de gemoederen. Daarom kwamen de agenten tussenbeide. “Beide partijen hadden blijkbaar enkele ‘supporters” bij’, aldus Lien Depoorter, woordvoerster van de Brugse politie. “Daar kwamen blijkbaar nogal wat hoge woorden van.” De agenten zetten enkele jonge vrouwen buiten, maar die lieten zich niet onbetuigd. “Ik ga ze sowieso wel pakken”, riep een van hen. De vrouwen vatten uiteindelijk net buiten de rechtbank post en wachtten daar hun rivalen op.

Die kwamen uiteindelijk onder begeleiding van de politie naar buiten, maar toen raakten de gemoederen opnieuw verhit. De agenten riepen versterking in van hun collega’s. Drie politiecombi’s kwamen niet veel later met loeiende sirenes aan. “Het ging om een grote familie waarbinnen inderdaad sprake was van enkele relaties”, aldus de politiewoordvoerster. “Onze mensen zijn tussenbeide gekomen en konden de situatie ontmijnen. Aan de betrokkenen werd de raad gegeven om verdere discussies of problemen via de rechtbank en hun advocaten te regelen.”