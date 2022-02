Club Brugge bindt ruwe diamanten Cisse Sandra en Lynnt Audoor tot 2025 aan zich

Cisse Sandra, een aanvallende middenvelder, heeft ondertussen een vaste stek in de A-kern van Alfred Schreuder, waar hij in totaal al acht matchen of 363 minuten verzamelde. De uitmatch bij Paris Saint-Germain sprak tot nu toe het meest tot de verbeelding: Philippe Clement liet hem daar tot ieders verrassing starten. Daags daarvoor had Sandra gedebuteerd in de Jupiler Pro League tegen Seraing, een wedstrijd waarin hij meteen zijn eerste doelpunt voor de hoofdmacht lukte - Sandra was de eerste speler van geboortejaar 2003 die scoorde in 1A. Schreuder ziet het in hem, want tegen Charleroi mocht Sandra nog elf minuten invallen.

Zijn generatiegenoot Lynnt Audoor wordt getipt als enorm talent, en is nu al een sterkhouder bij Club NXT. Met papa Yves, ooit sterkhouder bij Club, heeft de defensieve middenvelder alvast het goede voorbeeld. Lynnt behoort ook de Belgische U19, en heeft een sterke campagne in de Youth League achter de rug. Beide jeugdproducten tekenden een contract tot 2025.