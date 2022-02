Hoe Inter ook zonder Lukaku aan de top bleef in Italië: ‘interieurarchitect’ Simone Inzaghi verraste zelfs de CEO

Toen Speler van het Jaar in de Serie A Romelu Lukaku afgelopen zomer samen met succescoach Antonio Conte vertrok bij Inter, leek het verhaal van de Nerazzurri uit. Maar dat was buiten ‘interieurarchitect’ Simone Inzaghi gerekend, die het team met zijn eigen aanpak aan de top van de Serie A én in de Champions League hield. Vanavond staan ze voor het eerst in tien jaar nog eens in de achtste finales.