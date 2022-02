Vlaming Wim S. (46) zat 6 jaar in cel voor moord op zijn vriendin Heidy (34), maar is nu vrijgesproken: “Bekend onder druk van undercoveragenten”

Zes jaar zat hij in de cel. Nu is Wim S. (46) uit Roeselare in het Nederlandse Den Haag in hoger beroep vrijgesproken voor de moord op zijn vriendin Heidy (34). Dat heeft alles te maken met een dure undercoveroperatie die fout liep. Maar voor de familie van het slachtoffer blijft S. de enige echte moordenaar. De vrouw, mama van twee kinderen, kwam gruwelijk om het leven.