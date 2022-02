Vrouwelijke minister uit Maleisië raadt mannelijke landgenoten aan om hun vrouwen “zachtjes” te slaan als ze zich niet gedragen

De Maleisische minister Siti Zailah Mohd Yusoff heeft in een video van twee minuten op Instagram gezegd dat mannen hun “koppige” echtgenotes moeten disciplineren door met hen te spreken. Maar als dat hun gedrag niet verandert, dan moeten ze drie dagen apart slapen. Als de vrouw dan nog steeds niet naar haar echtgenoot wil luisteren, dan kunnen mannen de ‘fysieke’ aanpak proberen. Dat zei de minister. Daarmee bedoelde ze dat de mannen hun vrouwen “zachtjes” mogen slaan, “om zijn strengheid te tonen en aan te tonen hoe graag hij wil dat ze verandert.”

De minister verzocht vrouwen ook om enkel tegen hun echtgenoten te spreken als ze toestemming hebben. “Spreek met je echtgenoot als ze kalm zijn, gegeten hebben, gebeden hebben en relaxt zijn”, zei ze. “Als we willen spreken, moeten we eerst toestemming vragen.”

“Accepteren en vergeven”

De video van de Maleisische minister kan op heel wat kritiek rekenen. Zo beschuldigt The Joint Action Group for Gender Equality, een coalitie van vrouwenrechtenorganisaties, Siti Zailah ervan huiselijke geweld te normaliseren. De coalitie vraagt haar ontslag.

“Als minister die de gelijkheid van vrouwen en mannen en het recht van vrouwen op bescherming en veiligheid moet verdedigen, is dit afschuwelijk en ontzegt het vrouwen het recht op gelijkheid, het recht op waardigheid en het recht gevrijwaard te blijven van vernederende behandelingen”, klinkt het.

De minister kreeg in het verleden al heel wat kritiek te verduren. In 2020 haalde ze bijvoorbeeld de krantenkoppen toen ze had gezegd dat vrouwen hun gewelddadige echtgenoten moeten “accepteren en vergeven”.

