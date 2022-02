Na twee jaar stilzitten gaan velen straks eindelijk weer eens op de latten staan. Maar omdat we het na al die tijd niet meer gewoon zijn en we ook weleens overmoedig durven te zijn, dreigt meteen ook een piek aan ongevallen tijdens krokusvakantie. Hoe kan je vermijden dat je vakantie door een blessure in duigen valt? Onze experts helpen je met hun tips veilig van de piste te glijden.