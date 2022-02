Minstens 44 doden bij zware regenval rond Rio de Janeiro

Het aantal mensen dat is omgekomen door aardverschuivingen en overstromingen in de stad Petrópolis in Brazilië is gestegen tot 44. Dat hebben lokale media woensdag gemeld op basis van de civiele bescherming. Volgens burgemeester Rubens Bomtempo ligt het werkelijke dodental mogelijk nog hoger, aldus het persbureau Agência Brasil. Het blijft onduidelijk hoeveel mensen er vermist zijn.