NAVO versterkt militaire aanwezigheid op oostflank van alliantie na Russische dreiging

In antwoord op de “ernstige bedreiging voor de euro-Atlantische veiligheid” door Rusland, zijn de ministers van Defensie van de NAVO woensdag overeengekomen dat ze extra troepen naar de oostflank van de alliantie sturen. Het gaat daarbij om landtroepen, maar ook troepen van de zee- en luchtmacht. Daarnaast is de paraatheid van die troepen vergroot. Dat heeft secretaris-generaal Jens Stoltenberg woensdagnamiddag aangekondigd op een persconferentie. Die Russische bedreiging voor de Europese veiligheid wordt het “nieuwe normaal”, waarschuwde Stoltenberg nog.

De Noor beklemtoonde dat de NAVO een verdedigingsorganisatie is, en dat die geen bedreiging vormt voor Rusland, en evenmin plannen heeft om zich in Oekraïne te ontplooien. “Onze maatregelen zijn en blijven preventief, proportioneel en niet gericht op escalatie”, klinkt het in een gezamenlijk statement van de ministers.

De ministers hebben beslist om “opties te ontwikkelen om de afschrikking en verdediging van de NAVO verder te versterken”, zei Stoltenberg. Concreet gaat het alvast om een “battle group” die in Roemenië gestationeerd zou worden, zoals die ook al bestaan in de Baltische landen en Polen. Frankrijk toonde zich al bereid die in Roemenië te leiden, en verschillende bondgenoten gaven al aan daaraan te willen deelnemen. “Maar er is nog geen definitieve beslissing genomen”, zei Stoltenberg.

Het hoogste militair orgaan binnen de NAVO zal nu de details uitwerken en daarover “de eerstkomende weken” rapporteren. “We weten niet wat er in Oekraïne gaat gebeuren, maar de situatie heeft al aangetoond dat we te maken hebben met een crisis van de Europese veiligheid”, aldus Stoltenberg.

Het nieuwe normaal bestaat erin dat Moskou “bereid is de fundamentele principes die onze veiligheid voor decennia onderbouwd hebben, te betwisten, en dat met geweld”, aldus Stoltenberg.

Bereidheid tot dialoog blijft

De verdragsorganisatie blijft verder hameren op zijn “tweesporenaanpak”: behalve een gedegen voorbereiding op een mogelijke escalatie wordt er nog altijd ingezet op diplomatie. Stoltenberg wees erop dat de NAVO bereid blijft tot dialoog, en Moskou opnieuw uitgenodigd heeft voor overleg binnen de NAVO-Rusland-raad. Eind januari bezorgden de bondgenoten Rusland concrete voorstellen over de veiligheidsarchitectuur, maar op die voorstellen kwam vooralsnog geen antwoord. Uit het Kremlin was al te horen dat dat antwoord wel al verstuurd is.

Stoltenberg herhaalde ook nogmaals dat er van de door Moskou aangekondigde de-escalatie rond Oekraïne voorlopig niets is te zien. De organisatie blijft dan ook “bijzonder bezorgd over de zeer grootschalige, ongeprovoceerde en niet-gerechtvaardigde Russische militaire opbouw in en rond Oekraïne en Wit-Rusland”, klinkt het. Stoltenberg omschreef de troepenopbouw aan de grens met Oekraïne als de “grootste troepenconcentratie sinds de Koude Oorlog, een enorme invasiemacht”.

Satellietbeelden

Samen met de dreigende retoriek uit Moskou en de cyberaanvallen geeft de aanhoudende troepenopbouw de NAVO weinig vertrouwen in de Russische aanpak. “We weten niet zeker wat ze van plan zijn, maar we zien wel wat ze al gedaan hebben”, zei Stoltenberg daarover. “Onze inlichtingen zijn bevestigd door commerciële aanbieders van satellietbeelden. We hadden eerder al aangekondigd dat er 100.000 Russische troepen aan de grens verzameld zouden worden, wat Rusland toen heeft ontkend.”

Donderdag gaat de top van de ministers van Defensie van de NAVO-landen verder. Donderdagavond staat er nog overleg gepland over het nieuw strategisch concept voor de organisatie.