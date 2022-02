Deinze stelt Spanjaard Adrian Esparraga aan als sportief directeur

Adrian Esparraga wordt sportief directeur bij KMSK Deinze, in de 1B Pro League. Dat maakte de Oost-Vlaamse club woensdag bekend in een mededeling. De 31-jarige Spanjaard treedt onmiddellijk in dienst.

Tot op heden had Deinze nooit een sportief directeur. “Deze rol werd in het verleden voornamelijk door de voorzitter, manager en coaches van de club vervuld”, klinkt het in de mededeling. “Adrian zal verantwoordelijk zijn voor de sportieve kant van de club, zowel van het eerste elftal als de jeugdacademie.”

Esparraga begon zijn voetbalcarrière als assistent-trainer bij CD Alhaurino en werd daarna scout bij FC Malaga. Hij was nadien scout bij Tottenham, Real Betis, Leicester City en Bordeaux. “Ik wil eerst en vooral ACAFP (de investeringsgroep uit Singapore die de club overnam, red.) bedanken voor deze kans en voor het vertrouwen in mij”, zegt de nieuwbakken sportief directeur. “Ik ben alvast heel blij om hier te zijn. Ik ben klaar om deze nieuwe uitdaging aan te gaan en hoop dat we samen met het team en de technische staf onze sportieve doelstellingen zo snel mogelijk kunnen behalen.”

Deinze is momenteel vierde in de 1B Pro League. (belga)