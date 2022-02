Europa onderzoekt mogelijkheid van autonome bemande ruimtevaart

Op de Space Summit in Toulouse hebben de voor ruimtevaart bevoegde ministers van het Europese Ruimtevaartbureau ESA woensdag het licht op groen gezet om de mogelijkheid van autonome bemande ruimtevaart te onderzoeken.

Europa doet autonoom aan alle soorten ruimtevaart maar is voor bemande missies afhankelijk van Rusland en de VS. In 1992 waren immers plannen voor een eigen ruimteveer, Hermes, opgeborgen.

Directeur-generaal Joseph Aschbacher van ESA heeft nu het mandaat gekregen “om een discussie op te starten” omtrent autonome bemande ruimtevaart. Een adviesgroep op hoog niveau moet de volgende ministerconferentie, in november in Parijs, rapporteren over de voortgang van zaken.

“Ik ben verheugd om het voorstel (..) te aanvaarden om een adviesgroep op te richten voor ‘menselijke ruimteverkenning voor Europa’. Dit besluit zal bepalen hoe Europa er de komende tien jaar uit zal zien. We moeten experts uit alle lagen van de bevolking en voornamelijk uit de niet-ruimtevaart erbij betrekken, bijvoorbeeld historici, economen, geopolitieke experts, ontdekkingsreizigers op aarde en filosofen om alle implicaties ervan volledig te begrijpen en ons te helpen de juiste beslissing te nemen”, aldus de Oostenrijker.

Drie versnellingsinstrumenten

De ministers schraagden ook drie “acceleratoren” waarmee ESA uitdagingen wil aanpakken.

“Ruimte voor een groene toekomst” is gericht op het gebruik van gegevens van satellieten die de aarde observeren om Europa te helpen op te treden om de klimaatverandering te beperken en tegen het midden van de eeuw een koolstofneutrale economie te bereiken. Met “snelle en robuuste crisisrespons” wil men beter gebruikmaken van ruimtegegevens, cognitieve cloudcomputing en intelligente interconnectiviteit in de ruimte om degenen die belast zijn met de belangrijkste respons op crisissen op Aarde, te ondersteunen. Ten derde zal de “bescherming van ruimtemiddelen” ertoe bijdragen om schade aan de Europese infrastructuur in de ruimte te voorkomen en te vermijden dat er als gevolg van weersomstandigheden storingen optreden in de economisch belangrijke infrastructuren voor bijvoorbeeld energievoorziening en communicatie.

De drie versnellingsinstrumenten van ESA zijn volledig complementair aan het initiatief voor beveiligde connectiviteit van de Europese Unie (EU) en het EU-voorstel inzake beheer van ruimteverkeer, beklemtoont het ruimtevaartbureau met zetel in Parijs. Individuele ESA-lidstaten en geassocieerd landen worden uitgenodigd om het voortouw te nemen van een of meer van de drie versnellingsinstrumenten of onderdelen daarvan.

“De ruimte is zowel het Wilde Westen als een afvalemmer”, zei de Franse minister van wetenschapsbeleid Bruno Le Maire omtrent het sturen van het ruimteverkeer.

De ministers steunen een missie die stalen van een ijsmaan van Jupiter of Saturnus naar de Aarde moet brengen.

In 2023 komt er een nieuwe Space Summit, zo is eveneens beslist. Die omvat zowel leiders van de Europese Unie als ESA. Daar komt autonome bemande ruimtevaart weer ter tafel.

De editie 2022 kwam er op initiatief van de Franse president Emmanuel Macron. Die pleitte krachtig voor Europese soevereniteit in de ruimte.