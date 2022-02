De Bruyne en co. kunnen niet landen in Manchester door storm Dudley: “Veilig geland in Liverpool”

Manchester City verpletterde Sporting Lissabon met 0-5 in de Champions League, maar de terugvlucht is minder vlot verlopen. Door storm Dudley moest het vliegtuig met aan boord Kevin De Bruyne en co. afgeleid worden van Manchester en landen in Liverpool. “We kunnen bevestigen dat het vliegtuig veilig is geland.”

Een storm die luistert naar de naam Dudley houdt lelijk huis in bepaalde regio’s in Engeland, onder meer Manchester. Er worden windsnelheden tot 145 kilometer per uur verwacht. Het stormweer speelde ook de spelers van Manchester City parten die terugkeerden uit Lissabon. Er was even ongerustheid, maar de club communiceerde dat het vliegtuig veilig en wel geland is in Liverpool, dat iets westelijker ligt dan Manchester.