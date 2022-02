Marcel (100) en Betty (102) uit ‘Iedereen beroemd’ vieren binnenkort 78 jaar huwelijk: “We zijn elkaar altijd heel graag blijven zien”

Westende

Beroemd worden in Vlaanderen op je honderdste, het overkomt niet iedereen. En kijk: Marcel Messiaen (100) en zijn echtgenote Betty Van Cassel (102) stelen deze week de show in de rubriek ‘De week van’ in het Eén-programma ‘Iedereen beroemd’. Het koppel leerde elkaar 83 jaar geleden toevallig kennen en viert volgende maand de 79ste huwelijksverjaardag. Hun geheim? “Altijd bezig blijven, gezond leven en natuurlijk elkaar heel graag zien”, zegt Marcel.