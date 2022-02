Petra De Sutter bekijkt vierdagenwerkweek voor ambtenaren, maar vakbonden niet enthousiast: “Is dat wel gezond?”

Bevoegd minister Petra De Sutter gaat bekijken of een vierdagenwerkweek voor ambtenaren ook mogelijk is. Maar de overheidsbonden staan daar helemaal niet voor te springen. Wat straks voor werknemers in de privé wel kan, hoeft niet noodzakelijk in de openbare sector ook te moeten, vinden ACV Openbare Diensten en ACOD. “We moeten heel goed bekijken of dit wel wenselijk is”, zegt Ilse Remy van de christelijke overheidsvakbond.