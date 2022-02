Vanaf maart weer tot 25.000 fans welkom in Duitse voetbalstadions

In de Allianz Arena in München mogen nu al 15.000 fans binnen. — © ISOPIX

In maart zijn er opnieuw meer fans welkom bij sportwedstrijden in Duitsland. Dat zijn de federale en de regionale overheden woensdag overeengekomen. In openlucht kan de stadioncapaciteit naar 75 procent en maximum 25.000 fans, indoor gaat het om 60 procent en maximum 6.000 toeschouwers.

De nieuwe regels in Duitsland gaan in vanaf vrijdag 4 maart. Vanaf 20 maart moeten “alle diep ingrijpende maatregelen” verdwijnen, maar het is nog niet duidelijk of sportstadions dan al naar hun maximumcapaciteit mogen.

Momenteel zorgen verschillen in de regionale regelgeving voor wat wisselende omstandigheden in Duitsland. Op de meeste plaatsen geldt een maximum van 10.000 aanwezigen, maar in Beieren kan er iets meer en daarom kan onder meer Bayern München nu al 15.000 fans ontvangen. (belga)