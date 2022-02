Moskou noemt vertrekkende NAVO-baas Jens Stoltenberg gecrashte piloot

In de crisis tussen het Westen en Rusland over Oekraïne heeft Moskou woensdag fel uitgehaald naar NAVO-hoofd Jens Stoltenberg. De Russen zeggen niet meer geïnteresseerd te zijn in de uitlatingen van de secretaris-generaal van de westerse militaire alliantie, nu hij vertrekt. Dat melden de Russische persbureaus RIA Novosti en Tass.

“De verklaringen van Stoltenberg zijn niet langer van belang voor Moskou. Zijn argumenten worden niet meer serieus genomen. Rusland wil een echte dialoog”, aldus de woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij reageerde op de woorden van de secretaris-generaal dat de deuren van de NAVO open blijven voor het Russische buurland Oekraïne. Moskou ziet een toetreding van Oekraïne tot het bondgenootschap absoluut niet zitten, en probeert met militair machtsvertoon aan de grens de druk op te voeren.

De woordvoerster van het ministerie vraagt zich af of Stoltenberg spreekt als secretaris-generaal of als bankier: “Ik ben er nog niet achter.” Ze verwijst daarmee op het vertrek van de Noor bij de NAVO om eind dit jaar de Noorse centrale bank te gaan leiden. “Dit is een neergestorte NAVO-piloot. Daarom zullen we ons concentreren op een serieus gesprek, als onze westerse partners er klaar voor zijn.”