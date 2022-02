Karel Boiten en Annick Haesevoets — © Tom Palmaers, if

Heeft Karel Boiten (55) zijn echtgenote Annick Haesevoets om het leven gebracht met behulp van een potje tiramisu vol slaappillen? Of is het allemaal één groot misverstand? Aan de zeven mannen en vijf vrouwen van de assisenjury in Tongeren om vanaf vrijdag de knoop door te hakken.