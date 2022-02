Let op wanneer je telefoon krijgt van een Belgisch nummer, maar een Engelse computerstem hoort

Oplichters die vanuit het buitenland opereren hebben hun pijlen op ons land gericht. Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) en het Centrum voor Cybersecurity (CCB) roepen iedereen op om via de telefoon geen persoonlijke gegevens en zeker geen bankcodes door te geven. Krijg je telefoon van een Engelstalige computerstem, haak dan best meteen in.

Sinds eind vorige week werden in ons land 100.000’en frauduleuze telefonische oproepen gedetecteerd. Achter oproepen van legitieme Belgische telefoonnummers blijken andere, meestal buitenlandse, nummers schuil te gaan waarbij de bellers proberen om op frauduleuze wijze persoonlijke gegevens te verkrijgen van de persoon die opgebeld wordt. Het gaat hier dus om pure oplichting.

Geluidsfragment

Miguel De Bruycker van het CCB legt uit hoe ze te werk gaan: “Je krijgt een telefonische oproep die van een bank, de politie of een andere bekende organisatie lijkt te komen. Maar niets is minder waar. In de meeste gevallen wordt er een Engelstalig geluidsfragment afgespeeld waarbij de opgeroepene op een toets moeten drukken voor meer informatie of om gegevens aan te passen. In de meeste gevallen gaat het over een computerstem. Wanneer je achteraf terugbelt kom je uit bij de nietsvermoedende echte houder van het telefoonnummer terecht. Hij weet zelf niet dat zijn nummer werd ‘gespoofd’.”

Letterlijk vertaald betekent ‘spoofing’ nabootsen of namaken. Zo lijkt het bij de telefonische ‘spoofing’-oproepen alsof de oproep van een legitiem persoon of bedrijf komt, terwijl die in werkelijkheid van een fraudeur afkomstig is, die hierbij vaak vanuit het buitenland opereert. “De oproepen lijken nochtans afkomstig te zijn van Belgische nummers. Als je opneemt, krijg je een boodschap en word je doorverbonden met een fraudeur die je persoonlijke en/of je bankgegevens probeert te ontfutselen. Ga hier in geen geval op in”, waarschuwt Michel Van Bellinghen, Voorzitter van de Raad van het BIPT.

Ongezien veel

Dergelijke frauduleuze oproepen gebeuren regelmatig, klinkt het nog. “Het volume van de laatste dagen is echter ongezien. De operatoren kunnen dit soort oproepen niet blokkeren omdat ook legitieme bedrijven gebruiken maken van dezelfde achterliggende techniek om bijvoorbeeld hun klanten te bellen vanuit een callcenter in het buitenland”, zegt het BIPT nog.

Tips

Daarom lanceren het BIPT en het CCB een dringende oproep naar telefoongebruikers:

Wees altijd op je hoede als je onverwacht een oproep krijgt van een onbekend nummer.

Als je twijfelt aan de echtheid van de oproep haak dan in en bel zelf terug naar een nummer van die instelling dat je reeds kende of opzoekt in betrouwbare bronnen, in plaats van naar het nummer dat jou belde. En vraag of ze je gebeld hebben en waarom. Dan zal snel duidelijk worden of je te maken had met fraudeurs of niet.

En geef vooral nooit persoonlijke of bankgegevens gegevens door via je telefoon. Je bank zal daar nooit om vragen. Ook niet wanneer je zogezegd vanuit de hoofdzetel wordt gebeld en de persoon aan de andere kant van de lijn niet kent.