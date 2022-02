Alexander De Croo: “Belangrijkste doelstelling om in Mali terug te keren naar democratische orde”

Voor premier Alexander De Croo is het prioritair om in Mali terug te keren naar de democratische en grondwettelijke orde. Dat zegt hij naar aanleiding van het overleg over de situatie in de Sahel in Parijs, dat woensdagavond plaatsvindt op uitnodiging van de Franse president Emmanuel Macron.

Minister van Defensie Ludivine Dedonder liet dinsdag weten dat België afziet van het engagement om dit jaar nog 250 militairen naar Mali te sturen als onderdeel van de Europese taskforce Takuba. Verwacht wordt dat Frankrijk, de initiatiefnemer van Takuba, weldra een terugtrekking van zijn troepen zal aankondigen. Europese troepen zijn al jaren aanwezig in het West-Afrikaanse land in de strijd tegen jihadistische terreurgroeperingen, maar een militaire junta heeft er de macht overgenomen en die heeft het niet begrepen op de aanwezigheid van westerse troepen. Internationaal is ook ongerustheid ontstaan over de aanwezigheid van de Wagner Group, een Russische privémilitie met banden met het Kremlin.

“Het is duidelijk dat de voorwaarden voor de verdere aanwezigheid van de taskforce Takuba door de wijzigende omstandigheden in Mali niet langer vervuld zijn”, laat premier Alexander De Croo woensdagavond weten. “Op korte termijn blijft de belangrijkste doelstelling om in Mali te kunnen terugkeren naar de democratische en grondwettelijke orde. België is ook van oordeel dat de Europese militaire trainingsmissie EUTM verdere steun moet krijgen. Ook de VN-vredesmissie Minusma heeft een belangrijke rol te vervullen.”

De Croo is onderweg naar Parijs, waar vanavond op uitnodiging van de Franse president overleg plaatsvindt over de situatie in de Sahel met de Europese en Afrikaanse staats- en regeringsleiders. “Als Europese landen moeten we alle hervormingen blijven steunen die meer stabiliteit brengen en de democratie versterken. Dat is in de eerste plaats in het belang van de plaatselijke bevolking, een jonge bevolking die snakt naar perspectief en vrede. Maar die steun en inspanningen zijn uiteindelijk ook in het belang van Europa. Want een stabiele Sahel waar men aanknoopt met vooruitgang, betekent ook minder migratiedruk op de Europese buitengrenzen”, zegt de premier.