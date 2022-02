In een hoeve in Velzeke, Oost-Vlaanderen, zijn gisterochtend de levenloze lichamen aangetroffen van Roland Maes (87) en zijn vrouw Georgette Van Syngel (82). Het onderzoek is volop gaande, maar uit welingelichte bron vernamen we dat de man eerst zijn vrouw zou hebben omgebracht en dan zelfmoord zou hebben gepleegd. Mogelijk motief is de eerdere zelfdoding van hun dochter.