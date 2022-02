Tien procent van tieners ging al boosterprik halen

Voorlopig lijkt de tienerbooster geen schot in de roos. Zo’ n 46.000 tieners – 10 procent – gingen al naar het vaccinatiecentrum voor een derde prik.

“We vinden dit een degelijk resultaat. We hadden ook geen bepaald doel voor ogen”, zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dat beaamt ook Carmen De Rudder, woordvoerder van bevoegd minister Wouter Beke (CD&V). “Als het Europees Geneesmiddelenagentschap de booster nog goedkeurt, kan eventueel opnieuw een vaccinatiecampagne gestart worden. Maar het blijft voorlopig onduidelijk wanneer dat advies er komt.”

Niet enkel de tieners zijn maar matig geboosterd, de vaccinatiegraad bij jonge kinderen blijft ook heel laag. Amper 20 procent in die leeftijdscategorie heeft uiteindelijk een vaccin gekregen. “Enerzijds weten we dat het de laatste weken niet altijd praktisch was. Veel kinderen zijn zelf ziek geweest dus de nood voor het vaccin viel een beetje weg”, zegt De Rudder. “Anderzijds zien we dat ouders toch wat ongerust zijn over de vaccinatie. We proberen die ongerustheid weg te nemen met bewijzen dat de vaccinatie wel degelijk veilig is voor kinderen. Maar dat lukt niet altijd. We verwachten dan ook geen grote sprongen meer te maken in die leeftijdscategorie.”(nba)