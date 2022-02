Jaar na coronabesmetting staat Mariannes (33) leven nog steeds ‘on hold’: “Zelfs in mijn vingers zat geen beweging meer”

Exact een jaar geleden kreeg Marianne Nykjaer (33) covid. Ze werd opgenomen, moest zuurstof krijgen, werd in coma gebracht. En werd pas vijf weken later wakker, armen en benen verlamd. Ze revalideert nog steeds, millimeter per millimeter komt er beweging in haar lijf. Maar eten of schrijven lukt nog altijd alleen maar met een hydraulische arm. “Mijn leven staat op pauze.”